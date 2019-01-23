РИАМО – 23 янв. Сильные морозы в Подмосковье не повлияли на работу электросетей АО «Мособлэнерго», ремонтные бригады энергетиков находятся на круглосуточном дежурстве, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В отдельных районах Подмосковья температура воздуха в ночь с 22 на 23 января опускалась ниже минус 20 градусов, однако, на территории ответственности компании серьезных перебоев в электроснабжении зафиксировано не было.

«В центре управления сетями «Мособлэнерго» сообщили о трех случаях локальных технологических нарушений, не связанных с погодными условиями. Два кратковременных отключения произошли вчера днем в Мытищах и одно в Раменском. На время ремонтных работ электроснабжение было организовано по временной схеме», – отмечается в сообщении.

Дежурные бригады оперативно отреагировали по фактам отключений и провели восстановительные работы.

АО «Мособлэнерго» организовало круглосуточное дежурство оперативного и оперативно-ремонтного персонала в штатном режиме, в наличии есть необходимый аварийный запас оборудования и материалов.

«Благодаря проведенной комплексной работе по подготовке к осенне-зимнему периоду энергетики не предвидят серьезных отключений электричества в сетях АО «Мособлэнерго»», – заключается в материале.