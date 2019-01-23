РИАМО - 23 янв. В 2018 году в Москве построили и сдали в эксплуатацию 17 объектов спорта общей площадью 261 тысяча квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«За счет городского бюджета в прошлом году было построено восемь объектов общей площадью чуть более 20 тысяч квадратных метров. Мы завершили реконструкцию и строительство нескольких инфраструктурных объектов в «Лужниках», с помощью которых нам удалось провести матчи чемпионата мира по футболу на высочайшем уровне. Впрочем, мы ориентированы не только на спорт высших достижений», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он дополнил, что для юных московских спортсменов был построен новый комплекс на территории спортшколы олимпийского резерва №47 в Шипиловском проезде.

«Кроме того, было оборудовано новое футбольное поле для воспитанников спортивной школы «Трудовые резервы» на Суздальской улице», – отметил Левкин.

Он подчеркнул, что с помощью инвесторов были введены в строй девять объектов площадью 240,5 тысячи квадратных метров.

«Главным из них стал новый стадион «Динамо», который теперь сможет вместить более 26 тысяч болельщиков», – заявил он.

По мнению Левкина, еще одним значимым для города объектом стал плавательный бассейн МГСУ, который отвечает всем стандартам мирового уровня и уже превратился в общероссийский центр развития студенческого спорта.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в ходе реализации Адресной инвестиционной программы на 2019 – 2021 годы в Москве планируется построить 37 объектов спорта, в том числе 16 физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и BMX-велодромов, а также пять футбольных полей.

«Всего в Москве по итогам прошлого года введено более 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 100 тысяч квадратных метров больше, чем в 2017 году», – заключил Левкин.