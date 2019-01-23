РИАМО - 23 янв. В России к 2033 году планируют постепенно отменить льготы на оплату электричества для владельцев электроплит и сельского населения, при этом для домов, не подключенных к теплоснабжению, лимиты будут гораздо выше, пишет в среду газета «Коммерсант».

С данной инициативой выступило Минэкономики РФ. Согласно предложению ведомства, за 300 киловатт-часов в месяц население будет платить по базовому тарифу, по повышенному – за 300-500, по экономически обоснованному – за потребление более 500 киловатт-часов в месяц. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, норму введут с учетом реальных доходов населения. В правительстве опасаются общественной реакции из-за установления новой нормы, а в Минэнерго ее не поддерживают.

«Ее разработка (социальной нормы – ред.) шла в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике, Минэкономики дало предложения в рамках поручения вице-премьера Дмитрия Козака от 19 сентября 2018 года. <…> Их обсудят 23 января на совещании у вице-премьера», – говорится в статье.

При этом для некоторых регионов, предположительно, северных, границу в 500 киловатт-часов повысят до 700. Льготный режим могут получить и потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, использующие электричество для отопления, например, держатели электрокотлов. Границы для них установят на уровне 3,3 тысячи и 3,5 тысяч киловатт-часов в месяц.

Минэкономики планирует с 2020-го до 2033 года постепенно сократить льготы для горожан, использующих электроплиты, и сельского населения.

«Сейчас для них установлен коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители). Министерство предлагает убирать коэффициент в течение 15 лет», – говорится в статье.

Как отметили в аппарате Козака, необходимо устранять изъяны регулирования, при которых «владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше». При этом, как подчеркнули в аппарате, решения будут сбалансированными, с учетом роста стоимости товаров и услуг и реальных доходов населения.

Однако в Минэнерго считают, что дифференциация тарифов приведет к социально-экономическим последствиям, росту финансовой нагрузки на граждан, которая увеличивается из-за ряда решений, включая рост НДС, налогообложение самозанятых, индексацию тарифов ЖКХ.

Как сообщил первый замминистра энергетики Алексей Текслер, граждане жалуются на обсуждаемую норму, опасаясь, что она усилит социальное расслоение.

По словам директора «Сообщества потребителей энергии» Василия Киселева, «льгота на электроэнергию обманчива, поскольку оборачивается для людей удорожанием товаров и услуг», и переход к экономически обоснованным тарифам – «движение в правильном направлении».