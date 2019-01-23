РИАМО - 23 янв. Сотрудники полиции в Подмосковье задержали троих подозреваемых в совершении разбойных нападений на продуктовые магазины, злоумышленники орудовали на территории Раменского и Воскресенского районов, городского округа Жуковский, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что преступники врывались в помещения продуктовых магазинов, и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, похищали денежные средства из касс и сейфов, после чего с места преступления скрывались.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемых по месту их проживания. Ими оказались ранее судимый за мошенничество 27-летний уроженец Красноярского края, 33-летний житель Московской области и его 35-летняя супруга, находящаяся в декретном отпуске и работавшая до этого в одном из ограбленных магазинов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она дополнила, что при проведении обысков в квартирах правонарушителей сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенных денежных средств, сим-карты, одежду и охолощенный пистолет, используемые при совершении преступлений.

«Установлена причастность злоумышленников к пяти разбойным нападениям, совершенным на территориях городского округа Жуковский, Воскресенского и Раменского районов. Примечательно, что все преступления совершены в магазинах, принадлежащих одной торговой сети. Общий ущерб от противоправной деятельности подозреваемых составил около 1,2 миллиона рублей», – пояснила Петрова.

По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ «Разбой».

«Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет», – отмечается в материале.

В настоящее время двоим злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – домашний арест.

«Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов», – резюмировала Петрова.