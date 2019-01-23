РИАМО - 23 янв. Следователи осмотрели самолет рейса Сургут – Москва, который накануне совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске из-за попытки угона, на борту не нашли ни оружия, которое угрожал применить «захватчик», ни взрывчатых веществ, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следователями СК России произведен осмотр воздушного судна, изъяты биологические образцы, которые направлены на исследование. В ходе досмотра подозреваемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия не обнаружено», – говорится в сообщении.

Кроме того, следователи допросили всех взрослых пассажиров указанного рейса, а также членов экипажа, изъяты записи камер видеонаблюдения. Проходят обыски по месту жительства мужчины и допросы его родственников и соседей.

Двадцать второго января мужчина – пассажир самолета рейса Сургут – Москва, угрожая, что у него находится оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия», ему грозит до 12 лет лишения свободы. По информации некоторых СМИ, «угонщик» оказался ранее судимым.

По прибытии в «Шереметьево» экипаж воздушного судна рассказал, что «угонщик» вел себя спокойно, адекватно, у него не было признаков алкогольного или наркотического опьянения. Он обратился к бортпроводницам с просьбой передать сообщение командиру, что он требует изменить курс в направлении на Афганистан. Также мужчина угрожал, что применит к пассажирам якобы имеющееся у него оружие.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.