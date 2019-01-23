РИАМО - 23 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к #10YearChallenge и продемонстрировал в своем Instagram, как преобразились подмосковные города за прошедшее десятилетие.

Участники набирающего популярность #10YearChallenge публикуют в соцсетях два фото, с помощью которых показывают, как с 2009 по 2019 год изменились они или жизнь вокруг них.

«Подмосковье и #10yearchallenge! Регион меняется, становится современнее, комфортнее и красивее. Мы благоустраиваем парки и дворы, строим дороги и соцобъекты, реставрируем церкви и капитально ремонтируем жилые дома. Область преображается завидными темпами, но останавливаться никто не собирается!» – написал Воробьев.

Вместе с записью он опубликовал снимки «было – стало», показав позитивные изменения городской среды в Красногорске, Балашихе, Павловском Посаде, Рузском округе и Бронницах.

Интересные места в Подмосковье для зимнего отдыха>>