РИАМО - 23 янв. В День защитника Отечества в московском парке «Сокольники» пройдет ежегодный фестиваль «Battle сани», участники которого должны сделать оригинальные сани и спуститься на них с тюбинговой горки, 2 февраля состоится аналогичный конкурс для детей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В феврале в парке «Сокольники» пройдут два конкурса катания на необычных санках. Их сконструируют сами участники, отбор команд уже начался. Москвичи увидят сани в стиле легендарного танка КВ-1 времен Великой Отечественной войны и стенобитного бревна римлян, детские санки в виде колесницы с запряженным динозавром и другие нестандартные конструкции», - говорится в сообщении.

Первым пройдет детский конкурс «Battle саночки». Он состоится 2 февраля. В состязании примут участие дети в возрасте от двух до 12 лет, которые предложат свои варианты санок и соберут их вместе с родителями.

В пресс-службе парка «Сокольники» рассказали, что детские заезды фестиваля «Battle саночки» будут посвящены героям фильмов и сказок, а также их транспорту. Помимо колесницы с динозавром из «Парка Юрского периода», одна из команд представит повозку со снеговиком Олафом. Речь идет об одном из героев мультфильма «Холодное сердце».

«Еще одна модель отсылает к фильму «Гринч — похититель Рождества». Сани оформят в виде большого рождественского мешка с подарками и фигуркой главного персонажа с зеленым цветом кожи. Для детских заездов выбрана небольшая горка недалеко от Песочной аллеи. Посмотреть конкурс детского катания можно с 11:00 до 13:00. Сбор участников рядом с танцполом (3+)», — добавили в пресс-службе парка.

Детский конкурс проведут до основного события — фестиваля «Battle сани-VII». Он пройдет 23 февраля на главной тюбинговой горке «Сокольников» — «Всепогорке» протяженностью 200 метров. Его темой станет «Военная классика» — фестиваль для взрослых приурочен к празднованию Дня защитника Отечества.

Кроме того, участникам предстоит сконструировать тематические санки. Например, их можно стилизовать под авианосец, военный самолет или ракетный комплекс. Две команды уже выбрали советский тяжелый танк КВ-1 и римский таран в форме бревна на колесах с металлической оковкой.

Победителей оценят по нескольким критериям. В частности, будет учитываться дальность спуска, оригинальность санок и представление перед стартом. Команды-победители получат ценные подарки. Перед конкурсом «Battle сани» пройдет традиционный заезд на «армейских» тазах. Зарегистрироваться можно прямо на месте. Участникам соревнования необходимо принести с собой тазы, которые затем нужно будет разукрасить. Баллончики с краской можно получить на месте.

Прием заявок на участие в конкурсах «Battle сани» и «Battle саночки» продолжается. Всю необходимую информацию можно получить в дирекции парка «Сокольники» по телефону: +7 (926) 351-72-78 или в группе организаторов в социальной сети «ВКонтакте».