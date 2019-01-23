РИАМО - 23 янв. Экипаж рейса Сургут – Москва, который накануне совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за попытки угона, рассказал, что «захватчик» вел себя адекватно и не был пьян, сообщает Life.

Как отметили бортпроводницы, мужчина обратился к ним с просьбой передать свои требования командиру воздушного судна. При этом пассажир не был пьян, поэтому к его словам отнеслись серьезно.

«Он сказал, что у него есть сообщение для командира корабля о том, что он требует изменить курс в направлении на Афганистан», – рассказали бортпроводники после прибытия в «Шереметьево».

Как отметил экипаж самолета, нарушитель вел себя адекватно, признаков алкогольного или наркотического опьянения не было, его речь была связной.

Мужчина также заявил, что применит к пассажирам якобы имеющееся у него оружие. После посадки в Ханты-Мансийске он вел себя адекватно и спокойно, сидел на месте и смотрел в иллюминатор.

Как добавили бортпроводницы, в нештатной ситуации экипаж сработал по всем правилам, поэтому паники на борту не было.

22 января пассажир рейса Сургут – Москва, находясь на борту, потребовал изменить курс и направиться в Афганистан. В дальнейшем лайнер произвел посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где злоумышленник был задержан правоохранительными органами. Пострадавших в результате инцидента нет.

В отношении нарушителя, 41-летнего Павла Шаповалова, возбудили уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия», ему грозит до 12 лет тюрьмы. По информации некоторых СМИ, «угонщик» оказался ранее судимым.