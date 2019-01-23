РИАМО – 23 янв. Виртуальные экскурсии по столичным усадьбам и дворцам стали доступны на портале «Узнай Москву», жителям и гостям города предлагают прогуляться по Дому Пашкова на Воздвиженке, гостинице «Метрополь» в Театральном проезде и Петровскому путевому дворцу на Ленинградском проспекте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С помощью современных технологий теперь можно прогуляться по старинным залам Дома Пашкова, подняться на крышу сталинской высотки или заглянуть в монаршую приемную Петровского путевого дворца. На портале «Узнай Москву», разработанном городским департаментом информационных технологий, появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям Москвы»», – говорится в сообщении.

Посетителям уже доступны шесть туров, подготовленных столичным департаментом культурного наследия.

«В их число вошли экскурсии по Петровскому путевому дворцу на Ленинградском проспекте, особняку П.П. Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больнице на Страстном бульваре, Дому Пашкова на улице Воздвиженка, гостиницам «Метрополь» на Театральном проезде и «Ленинградская» на Каланчевской улице, которая находится в одной из семи сталинских высоток», – дополняется в материале.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что благодаря запуску нового функционала побывать в уникальных исторических зданиях Москвы – знаменитых особняках, усадьбах и дворцах — можно из любой точки России и мира.

«В течение года список виртуальных туров будет постепенно увеличиваться», – заверила она.

Чтобы попасть на онлайн-экскурсию, нужно зайти на сайт «Узнай Москву», затем ввести в поисковике название одного из объектов. После этого пользователь увидит обновленную страницу, на которой, кроме фотографий и исторической справки, доступна виртуальная экскурсия.

С помощью мультимедийного навигатора можно самому выбирать интересные объекты, получать расширенную информацию об отдельных экспонатах, а также рассматривать их изображения в мельчайших деталях.