РИАМО - 23 янв. В Московском зоопарке впервые с начала этого года родился малыш, на свет появился детеныш редкого мексиканского ядозуба, последний раз приносившего потомство более трех лет назад, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого мексиканского ядозуба. Это первый малыш, родившийся в зоосаде в новом году. В последний раз обитающие там ядозубы приносили потомство больше трех лет назад», - говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что получить долгожданное потомство от пары ядозубов удалось благодаря созданию оптимальных условий содержания, максимально приближенных к природным, а также правильно подобранному рациону и режиму кормления.

«Размножение этого вида в неволе имеет большую ценность для всего зоопарковского сообщества», —сказала Акулова.

Вылупившийся детеныш мексиканского ядозуба пока находится во внутреннем, неэкспозиционном помещении, где за его самочувствием и поведением наблюдают герпетологи. В скором времени его можно будет увидеть в павильоне «Террариум» на новой территории зоопарка.

«Вес маленького хищника составляет всего 20 граммов. До шести лет ящерица будет продолжать расти, после чего наступит период половой зрелости. Взрослые ядозубы довольно крупные. Размер зрелой особи может достигать 90 сантиметров в длину, а вес — более 4,5 килограммов. Плотная кожа ящерицы темная, на ней хорошо заметны желтоватые пятна и полосы», - добавляется в материале.

Кроме того, спина покрыта чешуйками разного размера. На сильных лапах — острые когти, которыми ядозуб разрывает добычу или копает землю. Название рептилия получила из-за того, что ее нижние зубы ядовиты — яд вырабатывают слюнные железы, расположенные под нижней челюстью.

Мексиканский ядозуб (второе название — эскорпион), или тола-хини, занесен в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле СИТЕС. Численность ядозубов в природе относительно стабильна, но в последние годы она неуклонно снижается, прежде всего из-за уничтожения естественной среды обитания этих животных.

«Мы рады первому в этом году прибавлению. В течение следующих месяцев мы ждем не только новых рождений, но и долгожданного пополнения коллекции. До конца года впервые в экспозиции зоопарка появятся пара бинтуронгов (за необычный внешний вид и особую пластику их называют кошачьими медведями), пара ослов пуату (гигантский мамонтовый осел), ксенозавр (редкая рептилия из Центральной Америки) и балийская майна (балийский воробей)», — сообщила Акулова.

Она добавила, что сотрудники зоопарка сейчас активно ведут переговоры по поводу получения тонких лори, зеленой циссы (китайской сороки), серебристого гиббона, львиноголового тамарина, руконожки и представителей ряда других редких видов.