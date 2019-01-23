РИАМО - 23 янв. В столичном аэропорту «Шереметьево» совершил посадку резервный борт, который доставил в столицу пассажиров рейса Сургут – Москва, ранее экстренно севшего в Ханты-Мансийске из-за попытки захвата, сообщает kp.ru.

«Резервный борт доставил пассажиров рейса Сургут – Москва в «Шереметьево». <…> Об этом свидетельствую данные онлайн-табло воздушной гавани», – говорится в сообщении.

Из Ханты-Мансийска в Москву рейс SU1781 вылетел накануне в 22:40 по местному времени, в «Шереметьеве» самолет приземлился в 23:25 по московскому времени. На борту находился 61 пассажир.

22 января пассажир рейса Сургут – Москва, находясь на борту, потребовал изменить курс и направиться в Афганистан. В дальнейшем лайнер произвел посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где злоумышленник был задержан правоохранительными органами. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Следственный комитет России опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео допроса 41-летнего Павла Шаповалова, которого подозревают в угоне самолета.