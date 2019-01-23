РИАМО - 23 янв. Прошедшей ночью температура воздуха в Москве опускалась до минус 18,7 градуса, до этого самая холодная ночь текущей зимы была 17 декабря, когда столбики термометров показали минус 15,9 градуса, сообщил РИАМО в среду дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Минувшая ночь оказалась самой холодной с начала текущей зимы. По данным срочных наблюдений, в Москве в 07:00 термометры показывали минус 18,7 градуса. Так холодно в Москве этой зимой еще не было», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в некоторых районах Московской области температура этой ночью опускалась еще ниже, например, в Черустях столбики термометров показывали минус 27,7 градуса.

По прогнозу синоптиков, в среду в Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха составит минус 12-14 градусов, что на 6-7 градусов ниже нормы. Атмосферное давление будет повышенным и составит 750 миллиметров ртутного столба.