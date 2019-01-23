РИАМО – 23 янв. Аудиогид Центральной пригородной пассажирской компании «Коломна: от станции в город» стал самым популярным у пассажиров в 2018 году, его скачали почти 38 тысяч пользователей, также популярными гидами стали «Москва – Новый Иерусалим», «Москва – Дмитров» и другие, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ЦППК.

«Почти 38 тысяч пользователей приложения IZI.travel знакомились с Коломной с помощью аудиогида ЦППК в прошлом году», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также самыми популярными аудиогидами на русском языке в прошлом году были «Москва – Новый Иерусалим», «Москва – Дмитров», «Новый Иерусалим: от станции в город», «Москва – Сергиев Посад».

Самыми востребованными англоязычными гидами стали «Сергиев Посад: от станции в город», «Владимир: от станции в город», «Коломна: от станции в город».

«Всего за 2018 год пользователи приложения IZI.travel скачали аудиогиды ЦППК более 375 тысяч раз. Пик загрузок пришелся на июль, август и сентябрь», - добавил собеседник агентства.

ЦППК выпускает аудиогиды с 2016 года. В настоящее время в свободном доступе находятся 46 аудиоэкскурсий на русском и английском языках. Часть из них – аудиогиды серии «От станции в город». Их можно скачать и пройти по предложенному автором экскурсии маршруту. Местоположение определяется по геолокации, аудиогид рассказывает о достопримечательности, которую пользователь проходит в данный момент.