РИАМО - 23 янв. В Москве вернут исторический облик павильону №61 «Центросоюз» на ВДНХ, который был построен в 1954 году, реставраторы планируют восстановить утраченный лепной декор, в том числе картуш, цветочные гирлянды, барельефы с изображением рабочих и крестьянок, сообщается на сайте мэра столицы.

«Павильон №61 «Центросоюз» на ВДНХ ждет реставрация. Здание, расположенное на Липовой аллее справа от фонтана «Каменный цветок», было построено в 1954 году по проекту архитекторов Рудольфа Кликса и Бориса Виленского», – говорится в сообщении.

Павильон был построен в стиле сталинского ампира, однако в убранстве присутствуют и элементы древнерусского зодчества. Здание венчает башня-шатер со множеством кокошников – архитектурных деталей, внешне напоминающих традиционный русский женский головной убор. Башню украшает золоченый шпиль с серпом и молотом на конце. Внизу шпиль окружен металлическим венком из снопа колосьев со звездами и лентами.

Главный вход отделан витражами из прозрачного стекла, обрамленными ажурным металлическим декором. Они также выполнены в стиле древнерусского зодчества. Кроме того, центральный вход оформлен двумя полуколоннами с лепным резным узором.

«В 1950-х годах декор фасадов павильона был значительно богаче. В 1960-х годах, когда на смену сталинскому ампиру пришел модернизм, началась так называемая борьба с излишествами в архитектуре. С фасадов павильона №61 исчезли гирлянды, картуш и барельефы, цветовое оформление здания также изменилось: стены и все оставшиеся декоративные элементы выкрасили в светлые тона. А в 1970-х годах к дворовому фасаду пристроили арку из темного стекла», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, теперь реставраторам предстоит вернуть былое великолепие павильону, и скоро москвичи вновь увидят его таким, как задумал автор.

Павильон «Центросоюз» – объект культурного наследия федерального значения, поэтому проект реставрации был согласован специалистами департамента культурного наследия Москвы, все работы будут проходить под их контролем. Для того чтобы полностью воссоздать исторический облик павильона 1954 года, реставраторы тщательно изучили архивные документы, чертежи и фотографии.

Как отметил Емельянов, сначала стеклянную пристройку демонтируют, вернув зданию первоначальную планировку. Затем специалисты укрепят фундамент и кирпичную кладку здания, заделают трещины на стенах, заменят кровлю и систему водостока. В мастерских реставраторы воссоздадут утраченные лепные элементы и барельефы из цемента.

Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. С тех пор отреставрировали 11 объектов культурного наследия. Кроме фонтанов, в этом списке восемь исторических павильонов, которые уже открыты для посетителей. Работы ведутся еще почти в 40 исторических зданиях и сооружениях. Например, к началу сезона фонтанов планируется закончить реставрацию фонтана «Дружба народов». Завершить реконструкцию выставки планируют в 2020 году.