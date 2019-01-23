РИАМО - 23 янв. В среду в Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха составит минус 12-14 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня в Московском регионе удержится холодная погода с температурой на 6-7 градусов ниже нормы. Это существенная отрицательная аномалия. Термометры в течение дня будут показывать минус 12-14 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря влиянию антициклона осадков в Московском регионе не ожидается. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным и составит 750 миллиметров ртутного столба.