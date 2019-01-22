РИАМО – 22 янв. В Москве 26 января в рамках фестиваля «Первозданная Россия» покажут фильм о жизни камчатских медвежат, это история двух медведиц и их детенышей, говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.

«В 15:00 состоится специальный показ самого лиричного фильма о жизни косолапых «Медведи Камчатки. Начало жизни» в киноконцертном зале Центрального дома художника в Москве. Его представят создатели проекта фотограф Игорь Шпиленок, продюсер Ирина Журавлева и кинодокументалист Дмитрий Шпиленок», – говорится в сообщении.

«Медведи Камчатки. Начало жизни» – это история двух медведиц и их детенышей: Самапятой с четырьмя малышами и Теслы с двумя медвежатами.

«Идейным вдохновителем фильма стал известный фотограф дикой природы, подвижник заповедного дела России, двукратный победитель конкурса BBC «Фотограф дикой природы» Игорь Шпиленок. Вместе с братом, кинодокументалистом Дмитрием Шпиленком он поставил цель рассказать о первом, самом насыщенном годе жизни бурых медвежат и их приключениях», - уточняется в материале.

Зрители узнают, как малыши познают окружающий мир и учатся избегать опасностей, которые подстерегают их в окружении сородичей.

«Основная часть съемок проходила на территории Южно-Камчатского федерального заказника имени Т.И. Шпиленка в окрестностях Курильского озера – крупнейшего в Евразии нерестилища нерки, где ежегодно летом и осенью собираются десятки медведей», – заключается в сообщении.

В Центральном доме художника в столице с 18 января по 17 февраля в шестой раз проходит Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия».