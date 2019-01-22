РИАМО - 22 янв. В ближайшие дни на фестивале «Первозданная Россия», который проходит в Москве с 18 января по 17 февраля, пройдут встречи с известными фотографами дикой природы и режиссерами, пройдут показы фильмов и будет организован День геолога, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Так, 24 января будет объявлено об учреждении фонда «Заповедное посольство», который приглашает к сотрудничеству представителей бизнеса для сохранения природного и культурного наследия России.

«В пятницу, 25 января, на фестивале состоится День бурундука. Сотрудники волонтерского центра «Бурундук» соберут вместе добровольных помощников природы и познакомят с новыми программами волонтерства, которые ждут всех желающих помогать заповедникам в 2019 году. Организаторы презентуют проект «Заповедная академия добровольцев просветителей» и приложение «Тропа»», – отмечается в сообщении.

На выходных на главной сцене фестиваля выступят известные фотографы дикой природы и кинорежиссеры. 26 января можно будет встретиться с Игорем Шпиленком, Кириллом Уютновым и Екатериной Васягиной, Ольгой Каменской, Григорием Ильиным, Андреем Горячевым.

День геолога пройдет на площадке фестиваля 27 января. Посетители фестиваля смогут послушать научно-популярные лекции, узнать о преимуществах и трудностях профессии геолога. Геологический мастер-класс для детей проведет проект «Праздник науки». Специальный гость фестиваля, американский путешественник и кинорежиссер Дик О Хари представит свой новый фильм «Байкал. Древность льдов».

В Центральном доме художника в столице с 18 января по 17 февраля в шестой раз проходит Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Он организован при поддержке Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, министерства культуры РФ, министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства по туризму. Фестиваль проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.