РИАМО - 22 янв. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Международного олимпийского комитета на оправдательный вердикт в отношении олимпийского чемпиона в лыжной гонке на 50 километров Александра Легкова, таким образом, гражданский суд подтвердил, что спортсмен завоевал медали честно, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Легков на сочинской Олимпиаде выиграл золотую медаль в гонке на 50 километров и серебро в эстафете. Позже МОК лишил Легкова медалей и отстранил от олимпиад пожизненно за нарушение антидопинговых правил. Однако затем CAS отменил наказание Легкова.

«Поздравляю Александра Легкова с очередной заслуженной победой – федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию МОК на оправдательный вердикт спортивного арбитражного суда, признавшего невиновным нашего прославленного лыжника», – написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что что вслед за CAS и гражданский суд подтвердил то, что все знали и так, - все медали были завоеваны честно, а подозрения в нарушении антидопинговых правил были абсолютно беспочвенны.

Легков завершил спортивную карьеру в апреле.