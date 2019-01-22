РИАМО – 22 янв. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что переговоры с Японией о Курилах нужно прекратить, он надеется, что никаких договоренностей достигнуто не будет.

Жириновский назвал причины, почему нельзя отдавать Курильские острова:

«Нельзя отдавать, иначе мы потеряем свой авторитет. К тому же эти острова очень важны, там много ресурсов! Если отдадим Курилы, потом и немцы захотят вернуть Кенигсберг! Это одно и то же! А почему нет, если русские сами готовы отказаться? Хватит уже, понараздавали», – сказал лидер ЛДПР в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее президент России и премьер-министр Японии обсудили перспективу заключения мирного договора между двумя странами.

По их итогам российский лидер отметил, что Россия и Япония расширят торговлю и экономические отношения, но качественного сдвига в экономических отношениях не произошло.

Проблема Курильских островов долгие годы является одной из самых острых в отношении двух стран. После Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР, однако с тех пор Япония пытается оспорить принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Территориальные претензии Японии являются причиной того, что между странами до сих пор не заключен мирный договор.