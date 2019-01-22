РИАМО - 22 янв. Индийские инвесторы рассматривают Московскую область как территорию для развития, в частности, зарубежные предприниматели интересуются производством текстильного оборудования в регионе, говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области».

Делегация Московской области под руководством КРМО посетила Нью-Дели и крупную международную текстильную выставку GTTES 2019 в Мумбаи в рамках делового визита в минувшие выходные.

«В Индии КРМО провела переговоры с рядом местных компаний, совокупный ежегодный оборот которых превышает 100 миллиардов долларов. Это крупный индийский бизнес, которому интересны любые перспективные предложения по развитию. Московская область, как точка входа на крупный платежеспособный российский рынок, является весьма перспективной для индийского бизнеса», – отметил заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Максим Черешнев.

Он добавил, что корпорация уже получила подтверждение инвестиционного интереса и готовит адресные предложения для конкретных компаний.

Так, индийским инвесторам интересен автомобильный сектор, легкая промышленность, фармацевтика, а также развитие крупных логистических объектов на территории Московской области.

По словам начальника управления инвестиций администрации Сергиево-Посадского района Андрея Толстикова, вошедший в состав делегации Подмосковья, особый интерес в Индии представляли контакты с производителями текстильного оборудования, а также с представителями компаний, работающих в этой сфере.

«Муниципальный индустриальный парк «М8», который работает в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, – разнопрофильный. У нас на площадке реализуются проекты из самых разных сфер: от изготовления мебели, до производства нефтегазового оборудования», – подчеркнул Толстиков.

Он уточнил, что в «М8» созданы все условия для развития текстильной промышленности и сопутствующих производств.

Кроме того, в столице Индии Черешнев встретился с торгпредом РФ в республике Ярославом Тарасюком, который намерен оказать КРМО всестороннее содействие в развитии деловых контактов с местным бизнесом.

«Также корпорация провела встречи с руководством крупнейших компаний страны», – заключается в материале.