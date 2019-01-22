РИАМО – 22 янв. Для жителей столицы заработал бесплатный сервис «Выездной консультант», с его помощью можно получить информацию о финансовой поддержке, которую оказывает правительство Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Предприниматели, у которых нет времени приехать на консультацию в один из 15 центров услуг для бизнеса, могут получить информацию от выездных консультантов», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он уточнил, что для этого нужно оставить заявку в разделе «Онлайн-сервисы». После этого к ним приедут консультанты и ответят на все вопросы.

«В прошлом году начинающие и опытные предприниматели получили более 100 тысяч бесплатных консультаций», – отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты центров услуг для бизнеса объясняли, как создать и успешно вести бизнес, давали разъяснения по налоговому и бухгалтерскому учету, трудовому и гражданскому законодательству, имущественной и финансовой поддержке, а также многим другим вопросам.

«Столичные предприниматели – как начинающие, так и более опытные – могут получить бесплатные консультации по вопросам создания и развития своего дела, а также узнать о городских мерах поддержки малого и среднего бизнеса в одном из 15 центров услуг или на портале», – заключается в сообщении.