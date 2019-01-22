РИАМО - 22 янв. Главгосстройнадзор Подмосковья напомнил собственникам и пользователям объектов повышенного уровня ответственности о необходимости должной уборки снега, всего на контроле ведомства находится 252 таких объекта, в том числе 98 спортсооружений, 145 зданий гипермаркетов и торговых центров, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Владельцы таких объектов несут ответственность за контроль за состоянием снегового покрова на кровле здания и мероприятий по уборке снега. Они также отвечают за последствия, возникшие в результате несоблюдения норм по технической эксплуатации объекта недвижимости.

«В целях предупреждения нарушений требований технических регламентов, проектной документации и положения по технической эксплуатации объектов недвижимости повышенного уровня ответственности на территории Подмосковья Главное управление государственного строительного надзора региона напомнило собственникам и пользователям о необходимости должной уборки снега», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он объяснил также, что это было необходимо в связи с увеличением снеговой нагрузки на несущие конструкции здания.

Главгосстройнадзор Московской области осуществляет надзор за технической эксплуатацией 252 объектов повышенного уровня ответственности. Среди них 98 спортсооружений, 145 зданий гипермаркетов и торговых центров, шесть аэровокзалов и три административных здания.