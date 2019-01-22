РИАМО - 22 янв. С 2019 года максимальная сумма кредита, предоставляемого Московским областным фондом микрофинансирования, увеличена с 3 до 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Для нас это достаточно важно. Предприниматели раньше часто задавали вопросы, можно ли получить больше. Для фонда это тоже определенный вызов. Увеличение максимальной суммы ведет к повышению рисков. Поэтому в первую очередь средства в таком объеме будут предоставляться предприятиям, которые имеют определенную социальную значимость», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что к их числу относят и предприятия, занимающиеся производством.

«Мы намерены ограничивать таких получателей по приоритетным направлениям, среди которых: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, здравоохранение, медицина, спорт, культура и бытовые услуги», – подчеркнул Хромов.

В среднем Московский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства выдает в месяц 10-15 займов.

«Так, в 2018 году фонд выполнил свои планы, предоставив практически 300 миллионов рублей порядка 150 предпринимателям», – уточняется в сообщении.

Хромов подчеркнул, что предприниматели, получая заемные средства, возвращают их и приходят снова, получают их по нескольку раз, развивая свой бизнес, увеличивая сумму, или же вырастают и уходят в банки.

«Приходят новые предприниматели, в том числе и начинающие, их у нас в прошлом году было 26 – это те, которые работают до года. Банки, как правило, неохотно либо вообще не рассматривают такие заявки и такие кредиты не выдают. Фонд же рассматривает даже в том случае, если у бизнеса еще нет выручки. Специалисты смотрят бизнес-план и на его основании принимают решение, и выдают займы. Это очень хорошая поддержка, которая помогает начать свой бизнес», – перечислил он.

Особенность фонда в том, что он не привязан к ключевой ставке ЦБ.

«Процентная ставка зависит от категории заемщика, их всего две: приоритетные заемщики и неприоритетные. По приоритетным – ставка от 8 до 10,4%, по неприоритетным – от 10 до 13% без дополнительных комиссий при выдаче. Также фонд максимально гибко формирует график возврата средств с учетом особенностей бизнеса, например, сезонность, в отличие от банков, которые используют аннуитетные платежи», – отмечается в сообщении.

Фонд ведет свой кредитный рейтинг, заинтересовывая заемщиков вести бизнес открыто, прозрачно, показывать высокие финансовые результаты, создавать рабочие места.

«Именно эти параметры лежат в основе подсчета кредитного рейтинга, и если он повышается, то процентная ставка для такого заемщика будет снижаться», – заключается в сообщении.