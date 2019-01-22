РИАМО – 22 янв. Запрет на использование световых и звуковых спецсигналов на легковых автомобилях аварийно-спасательных служб, не принадлежащих МЧС РФ, начнет действовать в России, сообщается на официальном сайте ведомства.

Соответствующий документ «О внесении изменений в указ президента Российской Федерации от 19 мая 2012 года ‎№635 «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» размещен на официальном портале правовой информации: pravo.gov.ru.

«Он предусматривает запрет на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов и нанесение цветографических схем на наружные поверхности легковых автомобилей аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС России», – говорится в сообщении.

МЧС России в мае прошлого года вышло с инициативой исключения символики МЧС России на легковых автомобилях, не принадлежащих министерству. Ее поддержал глава государства.

«Принятие этого и ряда других решений было вызвано использованием некоторых транспортных средств аварийно-спасательных формований со специальными световыми и звуковыми сигналами не по назначению. Они осуществляли деятельность, не связанную с защитой жизни и здоровья граждан. Это создавало угрозу безопасности дорожного движения, что приводило к ДТП», – подчеркивается в материале.

Для этого были подготовлены изменения в ГОСТ Р 50574-2002 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы. Опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы».

«Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями, запрещается использовать легковые автомобили аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС России, в качестве оперативного транспорта для неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан», – заключается в сообщении.