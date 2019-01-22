РИАМО - 22 янв. Столичная подземка присоединилась к #10yearchallenge и показала, как выглядела в 2009 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мосметро присоединяется к #10yearchallenge. Яркий пример того, как можно измениться к лучшему за десять лет. Больше станций, современнее поезда, быстрее к цели!» – написал Собянин в «ВКонтакте».

На фотографиях, опубликованных мэром, видна разница в поездах: в 2019 году в подземке курсируют поезда «Москва», которые ранее пришли на смену старым составам.

Видна разница и на схемах метро: в 2009 году было значительно меньше станций и линий.

В 2018 году было открыто 17 станций метро – рекорд в строительстве столичной подземки. Были также открыты два депо, построены 33 километра линий.

В ближайшие годы столица сохранит высокие объемы ввода станций метрополитена, что делает реализуемую в городе программу по строительству подземки самой масштабной в Европе.