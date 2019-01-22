РИАМО – 22 янв. Представитель МИД России Мария Захарова приняла «капитуляцию» главы Роснано Анатолия Чубайса в споре о бедности соотечественников, сообщает kp.ru.

Полемика между дипломатом и предпринимателем возникла после того, как последний написал в своем Facebook следующую фразу: «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Официальный представитель МИД России не оставила без внимания такую публикацию и напомнила, что сам Чубайс в течение долгого времени был членом правительства, а потому именно с него стоит спрашивать за причины сложившейся в стране ситуации.

«Чубайс в ответ заявил, что за время его работы в нижней палате парламента состояние экономики улучшилось. Захарова же призналась, что с «дрожью» вспоминает этот период истории. Отвечая на упрек оппонентки, глава Роснано указал на то, что она «подменила даты» и говорила о ситуации в России в 1998 году, тогда как сам он апеллировал к 2003 году», – говорится в сообщении.

В свою очередь глава Роснано признал способности Захаровой по «подтасовке фактов» лучшими в своем поколении.

«Поэтому – заранее сдаюсь! Вы победили!» – написал Чубайс в Facebook.

Захарова уточнила, что никакой ошибки в датах не было, и лишь после приняла поражение от оппонента.

«То, что Вы сдались, – это очень плохо, потому что в плен Вас брать не хочется. Но из уважения к нормам гуманитарного права – так и быть: капитуляция принята», – резюмировала представитель МИД России.