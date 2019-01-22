РИАМО – 22 янв. Инспекторы эконадзора Подмосковья вынесли постановление об административном правонарушении, допущенном ООО «Агсбетон», которое производит цемент и бетонные изделия в поселке Тучково Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе административного расследования было установлено, что на производственной территории работники ООО устроили свалку отходов, состоящих из боя бетона и обломков древесины. Отходы были размещены на открытом грунте без навеса и системы ливнестоков, что могло привести к загрязнению почвы», – говорится в сообщении.

На общество наложен штраф в размере 120 тысяч рублей.

«Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии», – заключается в сообщении.