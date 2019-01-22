РИАМО – 22 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе в столице, в ходе тушения были спасены три человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В 19:13 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Дмитровское шоссе, дом 96, корпус 1. По прибытии было установлено, что происходит горение в квартире на пятом этаже.

«В ходе тушения пожара из горящей и соседних квартир были спасены три человека (один по автолестнице и два человека по маршевой лестнице с помощью самоспасателей «Феникс»). Спасенных проверяет наряд скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 19:41 пожар был локализован и в 19:48 ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

«Для ликвидации пожара на место прибыли девять подразделений (29 человек личного состава)», – дополняется в сообщении.