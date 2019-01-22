РИАМО - 22 янв. На 47-м километре МКАД произошло столкновение пяти автомобилей, из-за этого образовалась небольшая пробка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На 47-м километре МКАД произошли два ДТП. Столкнулись три автомобиля и два автомобиля. В происшествии никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате столкновений автомобили заняли полосу движения, из-за чего образовалась небольшая пробка, которую быстро ликвидировали.

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