РИАМО – 22 янв. В Москве Басманный суд временно отстранил от должности начальника управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС, полковника внутренней службы Дмитрия Ширлина, его обвиняют в халатности из-за гибели восьми пожарных в 2016 году при тушении склада на востоке города, сообщает во вторник РИА Новости.

«Суд 21 декабря 2018 года постановил временно отстранить Ширлина от занимаемой должности, он является обвиняемым по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»)», – заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она дополнила, что в суд с требованием о временном снятии полковника Ширлина с должности обратился следователь на основании 114-й статьи УК РФ.

«После пожара на Амурской улице в 2016 году Следственный комитет возбудил как минимум два уголовных дела. Из-за самого пожара – по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (часть 3 статьи 219 УК РФ). А из-за гибели пожарных – по статье «Халатность» в отношении полковника Ширлина», – подчеркивается в материале.

Пожар на Амурской улице случился вечером 22 сентября 2016 года, его потушили лишь спустя 14 часов. Тогда погибли восемь пожарных, которые одними из первых прибыли к месту происшествия, провели разведку и спасли из горящего склада свыше 100 работников.

«Затем они работали на самом опасном участке – на кровле склада, устанавливая водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые в любой момент могли взорваться. Но из-за интенсивного горения и высокой температуры произошла деформация конструкций, кровля рухнула вместе с пожарными», – дополняется в статье.

В материале агентства подчеркивается, что 23 января Мосгорсуд проверит законность отстранения полковника Ширлина от должности.