РИАМО – 22 янв. Режиссер Константин Богомолов прокомментировал травмы, которые накануне в ходе драки ему нанес актер Максим Виторган, сообщает Газета.ru.

Инцидент произошел вечером 21 января около «Гранд Кофемании» в Малом Черкасском переулке в центре Москвы. В заведении отдыхал режиссер Константин Богомолов, у которого, по слухам, роман с Ксенией Собчак. Ко входу заведения подошел муж Собчак Максим Виторган, после чего между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта Виторган нанес Богомолову удары кулаком по лицу и голове, после чего ушел. Режиссер отказался вызывать полицию.

«В своем Instagram режиссер выражает благодарность врачу Ирине Апексимовой за «собранный» после перелома в двух местах нос и «более-менее приличное состояние» костей черепа»», – говорится в сообщении.

Богомолов также добавил, что теперь у него внутричерепное давление нормализовано, и он может вернуться к работе над спектаклем.

По данным СМИ, режиссера Богомолова подозревают в романе с Ксенией Собчак. Телеведущая давно с ним знакома. Сообщалось также, что канун Нового года Ксения отмечала с вместе Константином.