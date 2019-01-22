РИАМО – 22 янв. Всемирное антидопинговое агентство во вторник официально заявило о том, что РУСАДА продолжит считаться соответствующим антидопинговому кодексу, сообщает kp.ru.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства объявил о решении продолжить применять те условия, о которых договорились 20 сентября 2018 года.

«РУСАДА продолжит выполнять все необходимые части соглашения после того, как комитет по соответствию WADA предоставил исполкому рекомендацию сохранить за Россией статус соответствия. Члены исполнительного комитета организации не собирались вместе, а провели заседание в режиме конференц-связи», – отмечается в материале.

В статье уточняется, что 11 членов исполкома, которые участвовали в заседании, одобрили рекомендацию комитета по соответствию.

«Тем не менее вице-президент WADA норвежка Линда Хеллеланд сказала, что не поменяет своей позиции с сентября – РУСАДА должна быть признана не соответствующей кодексу, и никаких «авансов», как сейчас», – добавляется в сообщении.

На заседании рассмотрели отчет комитета по соответствию WADA о прогрессе, который был достигнут РУСАДА. Аудит деятельности российской антидопинговой компании провели 11–12 декабря. Его итоги признали очень хорошими.

Кроме того, в WADA сообщили о полном сотрудничестве российской стороны с экспертной группой, которой предоставили все необходимые данные из московской антидопинговой лаборатории.

Проверять подлинность этих данных будут 2–3 месяца, затем Всемирное антидопинговое агентство решит, открывать ли новые дела.

«Исполком был рад слышать о значительном прогрессе, который был достигнут Россией в борьбе с допингом после того, как в сентябре прошлого года было принято решение восстановить РУСАДА. Получение важных данных является критически важным шагом, который необходимо было сделать. Но мы еще не дошли до финала истории, впереди много работы», – сказал президент WADA Крейг Риди.

Он также отметил, что благодаря полученным данным можно будет открывать новые дела против «нечистых» спортсменов, если таковые будут найдены.

Регулярно, каждые две недели, в комитет по соответствию агентства будут приходить отчеты о расшифровке полученных в Москве данных.

«Если этот анализ подтвердит неверность данных, то тогда комитет по соответствию будет считать это жестким нарушением и будет рекомендовать применить самые жесткие санкции», – заявил председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

Теперь в деле РУСАДА наступает следующий этап и до конца июня необходимо будет передать в WADA подозрительные допинг-пробы на перепроверку.

После трех лет санкций в сентябре 2018 года РУСАДА восстановили в правах. Санкции ввели в ноябре 2015 года после вскрытых случаев допинга в российском спорте.

Тем не менее восстановление «авансом» РУСАДА вызвало жесткую реакцию некоторых западных спортивных чиновников.

Несоответствие РУСАДА антидопинговому кодексу стало основанием для жестких санкций – на Олимпиаде в Пхенчхане сборная России выступала без флага, гимна и в очень усеченном составе.