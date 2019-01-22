РИАМО - 22 янв. Следователи и криминалисты Следственного комитета РФ производят осмотр самолета рейса Сургут – Москва, который совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, сообщается в WhatsApp-канале СК России.

В канале опубликовано видео, на котором показан процесс работы специалистов: они осматривают салон самолета и изучают детали.

«Следователи и криминалисты СК России производят осмотр самолета, следовавшего рейсом Сургут-Москва и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении.

Во вторник пассажир рейса сообщением Сургут-Москва, находясь на борту, выдвинул требование изменить курс следования самолета. В дальнейшем лайнер, на борту которого находились 69 пассажиров, шесть членов экипажа, произвел посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где злоумышленник был задержан правоохранительными органами. Пострадавших нет.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео допроса 41-летнего Павла Шаповалова, которого подозревают в угоне самолета.