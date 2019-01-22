РИАМО - 22 янв. В Москве предъявлены обвинения фигурантам уголовного дела о квартирных мошенничествах на территории столицы, среди них числятся сотрудники полиции, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, ранее были установлены двое мужчин и одна женщина, причастные к совершению преступлений. Также следователи установили причастность двух столичных сотрудников полиции по районам Коньково и Зюзино к деятельности преступной группы. Они были задержаны и по местам их проживания провели обыски.

«По данным следствия, с 2014 по 2015 года соучастники, вступив в преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием жителей столицы, завладели пятью квартирами, расположенными на территории Москвы», – сказала собеседник агентства.

Троим ранее задержанным соучастникам следователи предъявили обвинения в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Их поместили под стражу, добавила она.

В отношении одного из полицейских судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму сотруднику полиции, заключила Иванова.