РИАМО - 22 янв. В столице продлили внеплановые проверки газового оборудования в домах и нежилом фонде до конца месяца, специалисты также дополнительно проводят инструктаж для собственников помещений, сообщил заммэра Москва по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Внеплановые проверки газового оборудования жилого и нежилого фонда продлены до конца января. Для этого в каждом округе созданы специальные комиссии», — сказал Бирюков.

Такое решение принято в связи с серьезными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с бытовым газом.

Специалисты дополнительно проводят инструктаж для собственников помещений в многоквартирных домах и руководителей управляющих компаний. Москвичи получают памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах. Предписания о выявленных нарушениях незамедлительно передаются в управляющую компанию и берутся на контроль.

Для проведения обследования в каждом административном округе столицы созданы специальные комиссии. В их состав входят представители префектур и управ районов, управляющих компаний, «Мосгаза», Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по столице. Комиссии возглавляют заместители префектов по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Мосжилинспекция проводит проверку управляющих компаний на наличие заключенных договоров по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Если члены комиссии обнаруживают нарушения в домах, то работа газовой системы приостанавливается.

По результатам работы комиссий подготовят предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы.