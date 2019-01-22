РИАМО - 22 янв. За прошедший год в «Московской школе экспортера» прошли обучение представители 1020 столичных компаний, слушателями образовательной программы стали более 2,7 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«В 2018 году состоялось 86 комплексных занятий в формате мастер-классов, лекций и бизнес-кейсов от ведущих приглашенных преподавателей-практиков и успешных экспортеров России. <…> Всего слушателями образовательной программы стали свыше 2,7 тысячи человек», – отмечается в сообщении.

Темы обучающих модулей были выбраны с учетом пожеланий представителей бизнеса. Так, они касались выбора рынков, поиска покупателей и адаптации товара, проведения международных переговоров, сертификации и защиты интеллектуальной собственности, оформления внешнеторговых контрактов и других вопросов экспортной деятельности.

«Самым востребованным среди слушателей «Московской школы экспортера» стал курс по теме «Маркетинг и коммуникации». Его посетили 1,8 тысячи человек. Сейчас мы готовы создавать новые образовательные продукты», – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в скором времени программа будет дополнена глобальными модулями по рынку трансграничной онлайн-торговли, международному деловому этикету, а также перспективным экспортным направлениям Европы и Африки.

«Московская школа экспортера» – программа Московского экспортного центра, подведомственной организации департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Она включает в себя практико-ориентированные модули по самым различным актуальным вопросам экспортной деятельности.

Цель программы – продемонстрировать предпринимателям инструменты продвижения на внешних рынках и методики их эффективного использования.