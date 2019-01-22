РИАМО - 22 янв. Стал известен список из 12 лучших управляющих компаний Подмосковья, определенных в ходе составления «народного» рейтинга управляющих организаций региона, список опубликован на сайте Госжилинспекции Московской области.

В Подмосковье сформировали рейтинг управляющих компаний по итогам их работы в четвертом квартале 2018 года. Каждой УК в соответствии с критериями присвоено определенное количество звезд. При этом наивысшую оценку - пять звезд - не получила ни одна компания.

«Стоит отметить, что «народный» рейтинг необходим не только как способ стимулирования УО к получению заветных пяти звезд, а соответственно и к повышению качества предоставляемых услуг, но и как возможность для жителей знать лидеров рынка коммунальных услуг. Рейтинг УК опубликован на официальном сайте Госжилинспекции и любой житель может с ним ознакомиться», — сказал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

Рейтинг возглавило МУЖРП №12 (Подольск), на втором месте — ОАО «Жилсервис» (Королев), на третьем - МБУ «Звездный» (Звездный городок), на четвертом – ООО «ЕДС-Щелково», на пятом — ООО «Вега» (Щелково), на шестом — ООО «Эксплуатационное предприятие №4 городского округа Ивантеевка», на седьмом — ООО «Юго-Западное» (Электросталь), на восьмом – МУП «ДЕЗ-Лыткарино», на девятом — ОАО «Прогресс» (Рошаль).

Десятое место заняла УК «РЭУ №6-Южный» (Реутов), 11-е – Городская коммунальная компания (Серпухов), 12-е – ООО «Сервис дом» (Красногорск и Щелково).

Московская область – лидер по количеству многоквартирных жилых домов в Российской Федерации. В Подмосковье – более 54 тысяч МКД с жилой площадью почти 250 миллионов квадратных метров. 91% от всей площади многоквартирных домов находится в управлении 928 управляющих организаций. Это самая популярная форма управления многоквартирными домами.

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