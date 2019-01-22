РИАМО - 22 янв. В деревне Пыхтино новой Москвы завершили строительство храма святого благоверного великого князя Александра Невского, объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию храма святого благоверного великого князя Александра Невского в новой Москве. <…> Объект расположен по адресу: деревня Пыхтино, участок 6/1 (НАО, Внуковское)», – говорится в сообщении.

Храм вместимостью 700 человек является частью русского культурного просветительского центра. Храмовый комплекс построен в рамках программы строительства православных храмов и включает в себя основное здание с тремя престолами (в честь великого князя Александра Невского, Архистратига Михаила и мучеников Адриана и Натальи), крестильный храм и дом причту с воскресной школой, залом приходского совета и трапезной.

Стены храма выполнены из кирпича и украшены декоративными элементами. Общая площадь застройки составляет свыше 1,3 тысячи квадратных метров.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на объектах новой Москвы. К проверкам храма в Пыхтине привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

«Программа-200» по строительству православных храмов реализуется на добровольные пожертвования прихожан. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало. Ее целью является обеспечение жителей густонаселенных районов столицы храмами, находящимися в шаговой доступности.