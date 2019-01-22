РИАМО – 22 янв. В городском округе Серпухов начала работу ярмарка «Ценопад», здесь жители и гости муниципалитета могут приобрести фрукты, свежую рыбу, домашнюю колбасу и молочные продукты по привлекательным ценам, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На площади Владимира Храброго до 27 января работает традиционная ярмарка Московской области «Ценопад». В этом году – это уже второй по счету «Ценопад», первый прошел в Ивантеевке.

«Покупателям представлена продукция от производителей Московской области и соседних регионов по сниженным ценам, которые ниже среднерыночных на 15%, а кроме того 23 наименования «Ценопадных продуктов» (со скидкой до 70%) – их можно узнать по специальному ярко-желтому ценнику», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Гости и жители Серпухова на ярмарке смогут приобрести форель и кижуч холодного копчения по цене – от 750 рублей за килограмм, минтай – от 160 рублей за килограмм, скумбрию – от 190 рублей за килограмм, камбалу, треску, карпа, окуня и другую рыбу, а также шиповник по цене – 250 рублей за килограмм.

«Кроме того, на ярмарке можно найти грецкие орехи – от 400 рублей за килограмм, инжир – от 300 рублей за килограмм, травяные чаи – от 250 рублей, мед – от 250 рублей, домашнюю колбасу, мясную и молочную продукцию, свежие фрукты и овощи, поделки ручной работы, шерстяные изделия и многое другое», – перечисляется в материале.

Всего в этом году в регионе запланировано 43 социальных ярмарки «Ценопад».