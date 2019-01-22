РИАМО - 22 янв. В столице в мероприятиях, приуроченных ко Дню российского студенчества 25 января, могут принять участие порядка 60 тысяч учащихся московских вузов, в частности, студенты смогут бесплатно посетить городские катки, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Мероприятия «Московского дня студента», что пройдут 25 января на 32 площадках по всему городу, смогут посетить 60 тысяч учащихся столичных вузов. Среди самых ярких событий праздника, организованного комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы, – программа дискуссионных площадок «Диалог на равных» (они будут работать в десяти высших учебных заведениях столицы)», – отмечается в сообщении.

Каждый из студентов сможет найти что-то интересное для себя. Так, на встречах с известными людьми в рамках программы «Диалоги на равных» студенты смогут задать вопросы о карьере и саморазвитии тем, кто успешно выстраивает свой жизненный путь.

Дискуссионные площадки «Диалог на равных» будут открыты 25 января с 12:00 до 18:00 в следующих вузах: Московский технический университет связи и информатики, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский финансово-юридический университет МФЮА и другие.

Также в этот день проведут турнир по киберспорту и рэп-баттл.

«Финальным событием станет дискотека на льду и грандиозный концерт на ВДНХ, на катке «Ракета»», – заявил руководитель движения «Студенты Москвы» Давид Арутюнян.

Кроме того, в День российского студенчества в 18 столичных парках студенты очных отделений вузов Москвы и Татьяны смогут бесплатно посетить катки.