РИАМО - 22 янв. Водителям в Подмосковье в связи с похолоданием порекомендовали иметь в салоне термос с горячим чаем, также следует брать с собой теплую одежду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории Московской области ожидается понижение температуры воздуха.

«В связи с холодной погодой, личный состав подразделений подмосковной Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, оказавшимся в критической ситуации на дороге», – отмечается в сообщении.

Отправляясь зимой в дальнюю поездку, водитель и пассажиры должны тепло одеться или иметь теплую, сухую одежду и обувь в салоне автомобиля. Также рекомендуется брать термос с горячим чаем.

«При наступлении морозов автолюбителям необходимо внимательно следить за техническим состоянием транспорта и по возможности отказаться от дальних поездок в ночное время. Пешеходам следует избегать нахождения на участках автодорог, удаленных от населенных пунктов и объектов придорожного сервиса», – добавляется в материале.

Кроме того, водителям и пешеходам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие или иную сложную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники Госавтоинспекции.