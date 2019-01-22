РИАМО - 22 янв. Следственные органы обратились в суд с ходатайством об аресте фигурантов дела бывшего главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

«Следствие просит арестовать фигурантов Бориса Криводубского и Сергея Самсонова, они объявлены в международный розыск», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что следствие просит арестовать их на два месяца с момента задержания.

Ранее Генеральная прокуратура России направила исковое заявление в Московский областной суд к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и ряду соответчиков об обращении в доход страны их имущества.

Право собственности на объекты недвижимости и транспортные средства, принадлежащие Шестуну и приобретенные на его незаконные доходы, регистрировалось как на его родственников, так и на доверенных ему лиц. Это делалось для ухода от необходимости декларирования и сокрытия своего реального имущественного положения. Материальное положение Александра Шестуна не соответствует его доходам.

Часть имущества была отчуждена, а полученные от продажи денежные средства обращены им в свою пользу и пользу близких ответчику лиц. В исковом заявлении фигурируют свыше 670 объектов недвижимости и 22 автомобиля, общая стоимость которых превышает 10 миллиардов рублей. Они были оформлены на номинальных управленцев.