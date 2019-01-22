РИАМО - 22 янв. Московское УФАС России выдало предупреждение столичному департаменту жилищно-коммунального хозяйства за закупки услуг по разгону облаков, которые проводились неконкурентным способом, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Департамент неоднократно давал распоряжения ГКУ «Экспертавтодор» обеспечить метеозащиту столицы во время праздничных мероприятий. Однако поручения подавались незадолго до начала праздничных мероприятий и установленные сроки не позволяли проводить закупки конкурентными способами», - говорится в сообщении.

Таким образом, ГКУ «Экспертавтодор» неоднократно производило закупку у единственного поставщика. Хозяйствующий субъект, с которым заключались государственные контракты, имел преимущественные условия по отношению к другим компаниям, оказывающим услуги по метеозащите в столице.

«Непроведение конкурентных процедур, за исключением законодательно установленных случаев, негативно отражается на конкуренции. Публичное объявление торгов может гарантировать равный доступ к рынку для всех потенциальных участников», – сказал руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Москве Армен Ханян.