РИАМО – 22 янв. На Малой Пироговской улице в Москве ограничили движение транспорта до 31 декабря в связи с проведением строительных работ, говорится в сообщении информационного центра столичного транспортного комплекса.

«Участок: Малая Пироговская улица в районе дома № 14, строение 3. Период: с 21 января по 31 декабря круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что одна полоса будет перекрыта частично с ликвидацией парковочного пространства.