РИАМО - 22 янв. Пожарные потушили возгорание площадью около 80 квадратных метров в гаражном комплексе на улице Бибиревская в Северо-Восточном округе Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о возгорание на улице Бибиревская, дом 6 поступило в центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 17:29. По прибытию спасателей установлено, что происходило горение гаражных боксов. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 18:42 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара на месте работали восемь подразделений – 32 человека личного состава.