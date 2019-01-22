РИАМО - 22 янв. Загруженность дорог в столице оценивается в семь баллов из десяти максимальных вечером во вторник, ситуация улучшится только к 21 часу, когда будет три балла, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, сильные затруднения отмечаются на внутренней стороне МКАД от Кунцева до Волоколамского шоссе, пробки также наблюдаются на других участках кольцевой дороги.

Затруднено движение также на обеих сторонах Третьего транспортного, Садового колец. Стоят центральные улицы в районе Кремля, Бульварное кольцо.

Автомобилисты потратят время и в пробках на Кутузовском проспекте, проспекте Вернадского, Профсоюзной улице, Ломоносовском проспекте, Ленинском проспекте, проспекте Андропова, Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Ботанической улице, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе.

По прогнозу сервиса, в 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в пять баллов, в 21:00 – в три балла.

Ранее столичным автомобилистам из-за гололедицы порекомендовали пользоваться общественным транспортом.