РИАМО - 22 янв. Гаражный комплекс загорелся на улице Бибиревская в Северо-Восточном округе Москве, общая площадь возгорания составляет 80 квадратных метров, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о возгорание на улице Бибиревская, дом 6 поступило в центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 17:29.

«Происходило горение гаражных боксов. По предварительным данным, площадь пожара составляет 80 квадратных метров. На данный момент открытое горение сбито», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. В районе пожара работает наряд ГИБДД для регулировки движения транспорта.