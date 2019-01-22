РИАМО - 22 янв. В Рузском городском округе проведены работы по капитальному ремонту подвесного моста, соединяющего деревни Марково и Марс, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жители деревни Марково обращались по этому вопросу давно. Состояние моста через реку Москву было аварийным, весь прошлый год мост был из-за этого закрыт. Жителям было очень неудобно ходить на остановку в обход через автомобильный мост. Жителям мост понравился, качество работ они оценили как очень хорошее», – отметил начальник территориального управления «Восточное» Рузского городского округа Виталий Милаев.

В дорожном отделе администрации городского округа уточнили, что на объекте произведены работы по замене тросов и настилов.

«Мост обновлен на около 90%. Стоимость проведенных работ составила 2 миллиона 774 тысячи рублей», – заключается в материале.