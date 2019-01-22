РИАМО – 22 янв. Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, во вторник отпустили из полиции под подписку об обязательстве о явке, сообщает kp.ru.

Таким образом, правоохранители не стали выходить с ходатайством в Нагатинский суд столицы об аресте подозреваемых по делу о вовлечении в проституцию.

«Как уточнил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, никаких обвинений Вашукевич и Кириллову предъявлено не было. Настю Рыбку и Алекса Лесли только что освободили из полиции. Отобрано обязательство о явке», – отмечается в сообщении.

Рыбку и Лесли подозревают в вовлечении в проституцию. Их задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево» после депортации из Таиланда за организацию секс-тренингов. Суд Таиланда также приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку. 19 января

Нагатинский суд Москвы рассматривал ходатайство следствия об избрании девушке и другим подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания Насти Рыбки под стражей суд продлил на 72 часа.