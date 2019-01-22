РИАМО - 22 янв. Сотрудники прокуратуры проведут проверку исполнения законодательства о транспортной безопасности при подготовке к полету рейса Сургут – Москва, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Во вторник пассажир рейса сообщением Сургут-Москва воздушного судна, находясь на борту, выдвинул требование изменить курс следования самолета. В дальнейшем лайнер, на борту которого находились 69 пассажиров, шесть членов экипажа, произвел посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где злоумышленник был задержан правоохранительными органами. Пострадавших нет.

«В связи с этим Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в аэропорту города Сургута, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка полноте досмотровых мероприятий при подготовке указанного воздушного судна к выполнению полета», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по пункту «в» части 2 статьи 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»), взято на контроль Уральским транспортным прокурором.

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Видео допроса подозреваемого в угоне самолета рейса Сургут – Москва появилось в Сети>>